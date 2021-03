Napoli, partiti i lavori in via Arcoleo: l'intervento articolato in due fasi

Stamani sono iniziati i lavori per il rifacimento di via Giorgio Arcoleo alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente e dell’Assessore alla mobilità Marco Gaudini, che hanno potuto valutare l'impatto del cantiere sulla viabilità e l'andamento dei lavori pianificati in questo periodo per limitare il più possibile i disagi alla popolazione e al traffico veicolare. Il cronoprogramma è stato fissato dalla “Conferenza di servizi permanente cantieri - zona rossa” promossa dai due assessorati al fine di intensificare i lavori nei cantieri in concomitanza dell’istituzione della zona rossa.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITÀ Cantieri a Napoli, la via crucis infinita: dopo la Galleria Vittoria... NAPOLI IN FRANTUMI Galleria Vittoria, tutto bloccato a Napoli: c'è la mossa... I DISAGI Napoli, Piazza Municipio, si allarga il cantiere. Una corsia off...

I lavori prevedono la rimozione della pavimentazione in cubetti di pietra con il più moderno ed efficiente conglomerato bituminoso. Sono previsti, inoltre, lavori per l'efficientamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche e della segnaletica orizzontale e verticale. I lavori proseguiranno in due fasi per garantire il transito pedonale sui marciapiedi e l'accesso alle autorimesse ubicati in via Nicolò Tommaseo e via Arcoleo. La durata dei lavori è stimata in un mese.

Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA