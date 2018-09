Venerdì 28 Settembre 2018, 18:25

Al fine di completare i lavori previsti nell'ambito dell'intervento di riqualificazione urbanistica e ambientale di via Galileo Ferraris, via Brecce a Sant'Erasmo, via Emanuele Gianturco, via Nuova delle Brecce, a Napoli, è stato istituito in via temporanea, il senso unico di marcia su via Ferraris, da via Brecce a Sant'Erasmo a via Emanuele Gianturco, in direzione di quest'ultima via, e l'istituzione del doppio senso di marcia lungo via Gianturco. Il nuovo dispositivo andrà in vigore da lunedì 1 ottobre.