Leica Store, apre a Napoli il primo rivenditore nel Sud Italia

Apre a Napoli lo store monomarca Leica Camera Italia, il primo del Sud Italia. Venerdì 24 maggio, in via Nisco, nel cuore di Chiaia, il leggendario brand di macchine fotografiche e prodotti per l’osservazione arriva a Napoli per creare nuove esperienze visive grazie ai suoi prodotti unici e distintivi.

La visione rivoluzionaria di Leica mira a un percorso di costante innovazione non solo dei prodotti, ma anche di nuovi spazi e iniziative dedicate alla fotografia e a tutte le forme di sperimentazione. Per questo R-Store incarna il partner ideale per proseguire questa filosofia: Napoli infatti rappresenta solo il punto iniziale di un progetto più ampio, che ha come vision quella di offrire una esperienza di alto profilo attraverso l’apertura di concept store dedicati a brand di eccellenza.

Leica Store Napoli è il primo del Sud Italia del celebre brand, che prevede una espansione con nuove aperture sul territorio nazionale.

Con una superficie di 100 mq e tre ampie vetrine su strada, il Leica Store Napoli vuole essere una svolta nel concetto di vendita al dettaglio del marchio, un ambiente innovativo che ricalca il concept dei Leica Store e rispecchia i valori fondamentali del brand: precisione assoluta e riduzione al minimo - dal motto Das Wesentiliche - autenticità, artigianalità e ispirazione. Il risultato è uno spazio espositivo che permette un’esperienza immersiva nella fotografia e un percorso di acquisto unico.

Linee morbide e minimal, materiali naturali ed eco-friendly dalle texture calde, definiscono lo Store che lascia parlare i prodotti: le fotocamere del Sistema Leica SL, il sistema mirrorless professionale di Leica senza compromessi; gli iconici modelli del Sistema Leica M, la leggendaria fotocamera a telemetro, con un design distintivo che attraversa il passare del tempo; il Sistema Leica Q, che ha letteralmente creato un segmento completamente nuovo di fotocamere Full Frame a focale fissa; per arrivare alle istantanee Leica Sofort che ci fanno ritrovare il gusto della fotografia stampata.

Al Leica Store Napoli sarà anche possibile scoprire Leica Cine 1, il nuovo Cinema TV che rivoluziona il settore dell’intrattenimento domestico. Questo nuovo proiettore rappresenta la combinazione ideale della tecnologia all'avanguardia e l'eccellente qualità dell'immagine Leica. L’offerta del Leica Store Napoli si completa con una selezione di prodotti per l’osservazione Leica Sport Optics. Da oltre 100 anni infatti questo segmento dell’Azienda tedesca crea innovativi binocoli, cannocchiali da osservazione e da puntamento, e precisi telemetri, tutti progettati per avventure indimenticabili nella natura.

In occasione dell’apertura sarà allestita una selezione di immagini del progetto «Questione di attimi» di Stefano Mirabella (Roma, 1973), docente della Leica Akademie Italy e pluripremiato street photographer. Una mostra composta da opere d’autore che raccontano la magia dell’inconsueto nel quotidiano, la strada e le persone che l’attraversano. Drink e finger food declinati nei colori del brand: il Rosso corsa (Pantone® 185 C) e il Nero (Pantone® Black 6 C) per vivere l’esperienza del brand a 360 gradi.

L’experience Leica nel capoluogo campano proseguirà immediatamente dopo l’apertura con una serie di appuntamenti dedicati alla fotografia, tra talk, incontri e prove prodotto con il supporto dai nostri esperti. Un vero e proprio appuntamento settimanale in cui offrire ai clienti momenti di fotografia, che alterneranno contenuti culturali con i fotografi Certified by Leica e i docenti della Leica Akademie Italy, a esperienze di prodotto.