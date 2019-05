Napoli, Liberato resta un mistero: neanche nei negozi si svela l'arcano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 08:00

La fila costeggia i palazzi di piazza Trinità degli Spagnoli, fino a dove i vicoli si intersecano: pazienti, divertiti, solari, i ragazzi attendono di entrare a Casa Forte, spazio d'arte trasformato, da ieri, in pop up store. Ancora per oggi, sempre 12-22, sarà la mecca per i fan di Liberato, il rapper misterioso, che chissà se osserverà di nascosto l'effetto che fa.Ragazzini dai 15 ai 20 anni che indossano già le t-shirt della voce di «Gaiola portafortuna», genitori che si sostituiscono ai figli e si chiedono perché mai si ritrovino a fare parte di una catena umana soltanto per acquistare un paio di magliette, abitanti dei Quartieri Spagnoli curiosi: tutti cercano di capire che cosa sta succedendo e, soprattutto, se «succederà» qualcosa, o se nei «#magazziniliberati», come a Milano, ci si limiterà a vendere del merchandising. E, a fine della prima giornata, con ormai poche speranze per il prolungamento di oggi, sembra proprio che il mistero di Liberato non trovi svelamento nemmeno stavolta.Così ci si limita a fare i fans: il primo album è finalmente disponibile in versione cd (22 euro) come in vinile (30 euro), e fa bella mostra di sè tra gli accendini con o senza astuccio in metallo, telo mare, felpe (40 euro) e magliette (30 euro), poster, adesivi (1 euro), filtri e cartine (3 euro), grinder (i trinciaerba). Il tempo passa e l'artista non si palesa, mentre le bodyguard all'ingresso del palazzo, dove troneggia un telo nero gigante con la rosa simbolo dell'artista, continuano a fare entrare gente a scaglioni. Cercando il volto del trapper senza volto si riconosce quello di Lia Febbraio, la bambina protagonista del videoclip di «9 maggio», ma anche quello di Anna Rupe, la signora che interpreta Mary da grande nel video di «Niente», con la regia sempre a firma di Francesco Lettieri, che si è fatto vedere solo venerdì sera nel momento dell'allestimento dello spazio, coordinato dalla costumista Antonella Mignogna.