Liceo Sannazaro nel caos, denunciata la preside: «Ha violato la legge»

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 07:30

Il liceo Sannazaro resta nell'occhio del ciclone. Venti gelidi separano ancora il gruppo composto da genitori, studenti e una buona parte dei docenti, contro la preside Laura Colantonio, rea di aver «disonorato» l'immagine del primo classico di Napoli. Le lezioni extra curriculari in cui docenti sul pedalò o mentre fanno un bagno di un lido di Varcaturo, o i lanci di frisbee in Floridiana, per la dirigente scolastica rappresentavano la soluzione a un problema da lei stessa creato: un surplus di classi impossibili da contenere nell'edifico di via Puccini. Dopo le manifestazioni pubbliche contro queste scelte ritenute «indecenti» da famiglie e studenti che hanno chiesto a gran voce «il diritto di studiare», sono emersi altri attriti che ieri hanno preso la forma di un esposto. Un nutrito gruppo di docenti è ricorso all'avvocato Mariapia Pucci per tutelarsi contro l'operato della preside Colantonio, rea, secondo le loro dichiarazioni (confortate da documenti consegnati al legale), di non aver «operato secondo la legge nel recupero delle ore».