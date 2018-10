Liceo Sannazaro, spuntano i messaggi WhatsApp della preside ai prof: «Datemi il vostro aiuto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Ottobre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una richiesta di aiuto inviata via WhatsApp. La dirigente scolastica Laura Colantonio del liceo «Sannazaro» cerca alleati nel corpo docente con cui ha lavorato negli anni scorsi, inviando un messaggio con cui chiede un'«espressione di sostegno» da allegare alla documentazione con cui si oppone alla sospensione decisa lunedì scorso dall'Ufficio Scolastico regionale. Due i procedimenti: un ricorso al Tar per chiedere l'annullamento immediato della sospensione per tornare alla sua scrivania quanto prima; e l'altro più elaborato in sede amministrativa con cui contesterà i provvedimenti disciplinari a suo carico da parte del Miur, attesi nei prossimi giorni. Intanto, ieri è scaduto il termine che avevano i dirigenti scolatici per inviare la propria candidatura come reggenti del liceo vomerese, e tra oggi e lunedì il direttore generale dell'Usr Luisa Franzese potrà comunicare il nome scelto che vede in pole position Mia Filippone, dirigente del liceo «Genovesi», anche se potrebbe esserci Salvatore Pace del «Pansini».