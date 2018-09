Liceo Sannazaro, filone di massa: mille studenti in assemblea al Vomero

Martedì 18 Settembre 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre mille studenti del liceo Sannazaro a piazza Fuga stanno partecipando all’assemblea indetta dai rappresentanti d’istituto, in seguito alla decisione della preside Laura Colantonio di proseguire con la sospensione delle attività didattiche per cinque classi al giorno. Una decisione che per Giulio Delle Donne, Tommaso Catanzaro, Luca di Casola e Camilla Boggia non è risolutiva e «impedisce agli studenti il diritto allo studio sancito dalla costituzione». A entrare solo qualche prima.