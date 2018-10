CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 07:00

La notizia della sospensione immediata della preside Laura Colantonio è stata accolta con un'esplosione incontenibile di gioia da parte degli studenti sannazarini che da mesi, se non da anni, si sono scontrati più volte con lei per decisioni «mai democratiche e condivise». Gioia espressa anche nelle chat dei genitori, non appena la notizia era ormai non più una voce. Ieri sera in piazza Fuga si sono dati appuntamento alle 22 per «festeggiare» tutti insieme, gli studenti accompagnati dai genitori che gli sono stati accanto sempre, convinti che le assemblee non erano certo un atto per evitare lo studio, ma con cui manifestare il disappunto contro «decisioni da autocrate» accompagnate spesso da «punizioni ingiustificate». E per la festa anche un rap dal titolo «Sospeso».