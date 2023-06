Riapre da questa mattina la spiaggia pubblica a Bagnoli tutti i giorni, dalle 9 alle 18, ma soltanto per l'elioterapia. Via libera, quindi, alla tintarella, ma non sarà possibile fare il bagno. L'accesso all'area, situata a metà strada tra il Lido Fortuna e l'Arenile, sarà libero, cioè senza prenotazione, a differenza di quanto avviene per le spiagge di Posillipo. A disposizione degli utenti numerosi servizi: otto docce, fontanelle, pedane e strutture anche per chi ha difficoltà motorie. «Restituiamo alla pubblica fruizione un litorale bellissimo, circa 7.500 metri quadri di spiaggia pubblica», ha detto l'assessore con delega al Mare Edoardo Cosenza, presente ieri alla riapertura del lido comunale insieme al sindaco Gaetano Manfredi, alla presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato e al presidente della Municipalità 10 Carmine Sangiovanni.

L'area, nei giorni scorsi, è stata ripulita dai rifiuti. «Oggi viene restituito alla pubblica fruizione un litorale bellissimo. Si tratta di un luogo che è stato per lungo tempo abbandonato ha aggiunto Cosenza - e abbiamo quindi fatto un grande lavoro per ripulirlo dai rovi e dalle pedane distrutte. Ora speriamo che non diventi subito un nuovo deposito di rifiuti. È stato un grande impegno, ma il risultato è di grande effetto perché si tratta di una bellissima location. Stiamo anche studiando le modalità per valorizzarla, con eventi pomeridiani realizzati dal Comune». Obiettivo dell'amministrazione comunale è individuare una strategia che tuteli il diritto dei cittadini a fruire delle spiagge pubbliche.

«Da più di due anni questo posto non era più accessibile alla cittadinanza, è quindi con particolare soddisfazione che lo riapriamo. Siamo molto soddisfatti di questo intervento ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Amato - perché stiamo registrando i disagi che hanno i cittadini per avere accesso al mare e dobbiamo fare uno sforzo sempre maggiore affinché il mare sia fruibile e le spiagge adeguatamente accessibili in modo che i napoletani possano riappropriarsi del diritto di accedere al litorale». Allo studio del Comune c'è, tra l'altro, un progetto per realizzare sulle scogliere del litorale cittadino delle piattaforme smontabili in grado di ospitare stabilimenti balneari, solarium, spogliatoi, punti di ristoro e gazebo per tutti i cittadini che vogliono accedere al mare. Il tema dello stop alla balneazione si interseca con quello della bonifica non ancora realizzata dell'area.

Una questione sulla quale anche il sindaco Gaetano Manfredi, commissario straordinario di Governo a Bagnoli, è di recente intervenuto dopo l'annuncio di un incremento di costi 232 milioni di euro per la bonifica, come evidenziato da Invitalia. L'ex rettore, pur ricordando come le procedure di bonifica stiano procedendo «secondo il cronoprogramma» ha ricordato che «ora che c'è totale chiarezza sull'utilizzo dei fondi da utilizzare per le bonifiche a terra» occorre che il Governo «preveda ulteriori stanziamenti per completare le bonifiche a mare e realizzare le infrastrutture».

Proprio la presidente del Consiglio comunale Amato ha annunciato un ordine del giorno per impegnare il sindaco ad avviare un'interlocuzione con il governo e modificare la legge in materia di impiego delle risorse del Pnrr non utilizzate, con l'obiettivo di trasferire le stesse nel Programma di risanamento e rigenerazione urbana di Bagnoli-Coroglio. Il rischio, infatti, è che «l'insufficiente copertura finanziaria rischi di paralizzare l'opera di riqualificazione così difficilmente ripresa».