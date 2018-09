Napoli, liquami fognari alla Colonna spezzata: lo scempio della macchia nera nel Golfo

Domenica 2 Settembre 2018, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una vasta chiazza nera, probabilmente di liquami fognari, s'è riversata in mare inquinando lo specchio d’acqua antistante la Colonna spezzata, a piazza Vittoria. L’impressione è che in qualche punto della costa si sia dato libero sfogo a qualche scarico fognario». È la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e del consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.«Abbiamo chiesto l’intervento immediato dell’Arpac - continuano i due ambientalisti - per verificare se in seguito a questo episodio ci siano problemi per la balneazione e quello dei tecnici del Comune di Napoli per individuare le cause dello sversamento e se ci siano collegamenti con le piogge intense di sabato, impedendo che la fuoriuscita accada nuovamente».