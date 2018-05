Giovedì 31 Maggio 2018, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un percorso dedicato alle interruzioni volontarie di gravidanza nell'ospedale Loreto Mare a Napoli. È quanto fa sapere Giuseppe Russo, direttore sanitario del nosocomio e responsabile del Dao, Dipartimento aziendale ospedaliero, in occasione dell'incontro promosso in Consiglio regionale della Campania sui 40 anni dall'entrata in vigore della Legge 194. «Nell'ottica del cambiamento e della mission del Loreto mare - dice - andremo a creare spazi dedicati così da avere da un lato il polo materno infantile, dall'altro ginecologia». «È un servizio che già offriamo, ma lo andremo a implementare - spiega - per rispetto della privacy e la tutela della donna». Ad oggi, fa sapere, nel Loreto mare ci sono «3 sedute chirurgiche settimanali» dedicate alle interazioni volontarie di gravidanza, tutte in day surgery. «I tempi di attesa variano dai 3 ai 7 giorni - spiega - e dopo la paziente viene indirizzata al consultorio per i controlli»