Napoli, via dal Loreto Mare altri due reparti e scatta la protesta

Giovedì 22 Marzo 2018, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi trasferimenti per l’ospedale Loreto Mare che perderà l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e il reparto di Emodinamica nel giro di 10 giorni. I due servizi assistenziali verranno spostati all’Ospedale del Mare, come previsto dal piano regionale di riorganizzazione ospedaliera, ma comitati di quartiere e camici bianchi di via Vespucci manifestano perplessità perché il pronto soccorso del nosocomio di Ponticelli è ancora chiuso. Nella sostanza, i due reparti che oggi prendono in carico molti pazienti provenienti dal pronto soccorso del Loreto Mare, che conta un afflusso di utenza secondo solo al Cardarelli, potranno solo accogliere trasferimenti una volta installati all’Ospedale del Mare.«Il nostro ospedale è già stato privato dei reparti di Neurologia, Neurochirurgia e Neurointerventistica, trasferiti all’Ospedale del Mare – dicono medici e infermieri del Loreto Mare – Ci chiediamo come garantire la massima qualità dell’assistenza se un paziente che giunge al nostro pronto soccorso per problemi cardiologici deve poi attendere i tempi per il trasferimento a Ponticelli».Se i comitati di quartiere considerano i trasferimenti un’opera di «demansionamento» del Loreto Mare, secondo il piano di riorganizzazione ospedaliera si tratta di una razionalizzazione delle risorse strumentali e organiche del territorio per cui il nosocomio in via Vespucci è da destinare solo ai servizi di pronto soccorso, medicina chirurgia, ortopedia e polo materno infantile.«Comprendiamo che si debba rispettare un piano ospedaliero ma ci vogliono tempi e modalità tali da non creare disagi all’utenza – tuona Francesco Chirico, presidente della 2 Municipalità di Napoli – ormai c’è una distanza abissale tra la realtà e la teoria praticata dalla direzione regionale e dal presidente De Luca che continua a smantellare le possibilità di cura al centro della città, dove diventa sempre complicato fornire un’assistenza completa visto che stanno trasferendo tutto all’Ospedale del Mare».La mancata attivazione del pronto soccorso nella struttura di Ponticelli è stata causata anche dalla dilatazione dei tempi del concorso destinato all’assegnazione dei medici, con la commissione che deve ancora analizzare le domande e organizzare le prove d’esame. «Servono medici e anestesisti per far partire il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, che aprirà con tutta probabilità a fine aprile come da cronprogramma – spiega Mario Forlenza, direttore dell’Asl Napoli 1 – per accorciare i tempi abbiamo cercato di reperire il personale, almeno temporaneamente, con chiamate anche da altre graduatorie, compreso l’azienda ospedaliera Rummo di Benevento, ma stiamo facendo tutto il necessario per rispettare i tempi del piano ospedaliero».In caso di problemi, assicura Forlenza, al massimo di tempi saranno dilatati per fine maggio per quanto riguarda l’apertura del pronto soccorso. I trasferimenti di Utic ed Emodinamica, invece, sono quasi pronti, si tratta di giorni «mancano le ultime autorizzazioni e i trasferimenti partiranno quanto prima» conclude il manager Asl.Ma le proteste sono dietro l’angolo. «Continuerò la battaglia per non impoverire il centro storico dell’assistenza sanitaria e adesso ci batteremo per il Loreto Mare- annuncia Chirico – l’appuntamento è per giovedì, 29 dalle ore 12 presso l’aula della 2 Municipalità su Corso Garibaldi, nell’ex Cinema Italia per organizzare la nostra protesta incontrandoci coi cittadini, con i comitati di quartiere, col Comitato Sanità Campania, con Federconsumatori ed anche con i sindacati medici e tutti i camici bianchi e infermieri che si oppongono a questo stillicidio della sanità nel centro storico».