Napoli, luminarie e degrado nel cuore di Ponticelli che si prepara alla festa

Decoro zero a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, che si prepara ad accogliere migliaia di persone in occasione della tradizionale festa della Madonna della Neve. Gli spazi del centro storico, che saranno attraversati dalla seguitissima processione, sono in cattive condizioni per la mancanza di cura e manutenzione.

In piazza Aprea, proprio di fronte l'antica basilica che accoglie l'immagina della Santa, la fontana è in condizioni di grave degrado. La vasca è colma di acqua putrida e di rifiuti come cartacce e bottiglie oltre a residui di piante e foglie. É uno spettacolo orrendo rispetto all'atmosfera di festa che caratterizza gli spazi adiacenti dove, nelle ultime ore, sono state installate le luminarie grazie agli sforzi della parrocchia e del comitato organizzatore. Tale spazio accoglie molte delle iniziative fino al 6 agosto: celebrazioni, momenti di raccoglimenti e preghiera, ben due spettacoli pirotecnici e, come da tradizione, la prima alzata del carro, la possente macchina da festa in legno che sarà sollevata a spalla da centinaia di portatori così da rinnovare la fede nella Madonna della Neve.

Non va meglio per il mancato spazzamento delle diverse strade del centro storico e l'assenza di cura per il verde.

La situazione peggiore di registra in via Gino Alfani, strada a ridosso della piazza principale sulla quale insistono due scuole e un parcheggio comunale abbandonato. Qui mancano interventi di pulizia del verde da diversi mesi e ci sono rifiuti sparsi lungo la carreggiata, alcuni carbonizzati, insieme a residui di vetro e altri materiali depositati in più punti. Si notano erbacce e rifiuti anche a ridosso della biblioteca comunale e della scuola materna.

Le circostanze rendono necessarie risposte immediate così da consentire a residenti e vacanzieri di godere della festa religiosa nel pieno decoro.