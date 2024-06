Novità positive e disagi cronici per il mare di Napoli nell’estate ‘24. Nonostante la pioggia che ha scoraggiato tuffi e tintarelle nel weekend, calendario alla mano la stagione calda dell’anno è iniziata. Non a caso, l’obbligo di prenotazione online per le spiagge libere posillipine scatta oggi, dopo la firma del protocollo tra Comune, Autorità Portuale e i lidi Sirena, Bagno Elena e Ideal. Niente numero chiuso al Mappatella Beach, dove si lavora all’installazione di pedane e strutture sportive. Rimane il degrado sul lungomare, in particolare sugli scogli, spesso ricettacoli di spazzatura varia ed erbacce. Pesa, a riguardo, la frammentazione delle competenze tra enti. In generale, aumenta lievemente la balneabilità, ma resta la carenza di mare che affligge da sempre Partenope. Vediamo regole e scenari dell’estate '24, spiaggia per spiaggia, da Est a Ovest.

Palazzo Donn'Anna

Cominciamo da Posillipo, ricordando le regole per le prenotazioni. Il numero chiuso vale solo qui e alla Gaiola (di cui ci occuperemo a breve). In sintesi, sono 500 i posti a disposizione nei dintorni di Palazzo Donn’Anna: i bagnanti potranno prenotarsi su www.spiaggelibere.it per un massimo di 3 volte a settimana e dovranno accedere alla spiaggia dai tre lidi sopracitati, di cui si potranno usare i servizi (totale 500 posti, di cui 450 alle Monache). Da quest’anno, per iniziativa dell’assessore comunale con delega al Mare Edoardo Cosenza, l’app, efficientata, libererà i posti “live”: chi si prenota ma non si presenta entro le 13, in pratica, perde l’accesso e lo libera per qualcun altro.

Gaiola

Restiamo a Posillipo, ma passiamo alla Gaiola. Anche qui ci si deve prenotare, ma su www.areamarinaprotettagaiola.it. Rispetto al ‘23 non ci sono sostanziali variazioni: «Il sistema è testato - argomenta Maurizio Simeone, direttore del Parco Sommerso - Gli accessi sono divisi in due turni. Di mattina (9-13) e pomeriggio (14-18), ciascuno dei quali prevede 200 bagnanti. Ci si può prenotare sempre, ma alla fine dell’ultimo turno della settimana vengono aperte le prenotazioni per la settimana successiva». In sostanza, ci si prenota di settimana in settimana, per un massimo di 3 volte. Poi una curiosità, che vale anche come avvertenza: «Chi si è prenotato ma non si presenta riceve una penalità - conclude Simeone - e non può più prenotarsi per 14 giorni».

Lungomare

Non è certo bello quanto dovrebbe e potrebbe, il lungomare della Partenope che vive la stagione d’oro del turismo. Piante selvatiche e piccole giungle sugli scogli. Sporcizia, scarichi fognari. La giungla, però, riguarda anche le competenze. «Sulla pulizia delle scogliere, che non sono strettamente di competenza del Servizio Mare - precisa Cosenza - c’è una complessità di interazione con l’Autorità Portuale e varie componenti comunali. L’idea di una task force, comunque, può essere buona». La responsabilità della manutenzione degli scogli, spiega il funzionario competente per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, spetta a «Città Metropolitana, come per esempio la scogliera di fronte all’ Arco Borbonico. I costoni tufacei sono di competenza Comune, o dei condominii sulle proprietà private (vedi Posillipo da Donn’Anna a Coroglio)». L’installazione delle pedane, invece, coinvolge anche l’assessorato all’Urbanistica.

Mappatella beach

Quanto a Mappatella Beach, la principale novità la spiega Cosenza: «Abbiamo confermato tutte le spiagge dell’anno scorso, con attrezzature, bagni chimici e docce. Anche a Mappatella Beach. Qui stiamo pensando all’installazione di nuove attrezzature sportive. Siamo in fase organizzativa, ma valutiamo strutture sul modello Bagnoli, come beach volley o beach rugby, o un campo di bocce. Sempre sul Mappatella, garantiremo poi più accessibilità con le pedane, per chi ha disabilità motorie. Quest’azione l’anno scorso ha dato un grande contributo, e in merito ringrazio anche l’assessore Luca Trapanese». Proprio a Rotonda Diaz, l’altro giorno Europa Verde, con il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Borrelli, ha organizzato un’iniziativa in difesa del «verde, del diritto al blu e del libero accesso al mare».

Marechiaro

Torniamo a Posillipo. A Marechiaro, che negli ultimi anni è stata purtroppo teatro estivo di risse e accoltellamenti tra minori, preme il nodo sicurezza. L’Associazione del Borgo chiede che non sia abbassata la guardia sui controlli: «Le strutture sono attive, solo il Lido delle Rose non aprirà. Visti gli episodi violenti delle ultime estati, grazie anche alla campagna Il Mattino, nel ‘23 venne in visita il questore Agricola e ne seguì un’intensificazione significativa dei controlli, in piazzetta e lato mare. Chiediamo che lo stesso avvenga nel ‘24. Quanto alla navetta, c’è nei giorni della ztl, cioè nei weekend. Verrà estesa a tutti i giorni dal primo luglio. Chiediamo che si intervenga su Palazzo degli Spiriti, dove insistono i barbacani e si registrano tuffi pericolosi. Il rischio è duplice: si può danneggiare la Domus Romana già dissestata e i ragazzini rischiano la vita: è un monumento unico al mondo, da valorizzare. Invece è abbandonato agli abusi. Ci piacerebbe che sulle spiagge libere qui ci fossero presidi sanitari, igienici e di sicurezza».

Bagnoli-San Giovanni

Il mare a Est e a Ovest: entrambi sulla carta non sarebbero balneabili, ma nei fatti sono frequentati da migliaia di bagnanti. Ufficialmente, qui si può prendere il sole. La novità riguarda la possibilità di tuffarsi a Pietrarsa. «A San Giovanni confermiamo l’elioterapia - prosegue Cosenza - su entrambe le spiagge. Sono escluse solo piccole zone protette. È confermata poi dall’Arpac la balneabilità dal lato di Pietrarsa: è il primo anno, dopo tanto tempo. Quindi i prelievi proseguiranno». Passando a Ovest: «A Bagnoli apriremo l’arenile come l’anno scorso, con bagni, beach volley, pedane e docce», conclude l’assessore.