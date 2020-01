Un black out di circa un'ora ha completamente oscurato il lungomare di Napoli causando disagi ai numerosi locali presenti in zona e sconcerto tra i turisti presenti. A segnalare l'accaduto, il consigliere comunale e presidente della Commissione Mobilità, Nino Simeone, che aveva immediatamente allertato l'assessore competente, Ciro Borriello, segnalando in particolare «i problemi legati alla sicurezza in virtù della presenza di numerosi turisti». © RIPRODUZIONE RISERVATA