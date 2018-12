Napoli, lungomare liberato dalle telecamere: smontate e trasferite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Dicembre 2018, 08:00

Bisogna rinforzare la Ztl del Centro storico. Servono con urgenza telecamere da sistemare ai Decumani, su via Tribunali, all'Anticaglia, a vico Gerolomini. Al Comune di Napoli si guardano attorno: dove trovare in fretta le telecamere necessarie? La soluzione è a due passi da palazzo San Giacomo, lungo via Partenope: si smontano un po' di telecamere che proteggono il Lungomare Liberato e si trasportano al centro storico.Tutto facile e senza spese. E se il lungomare pedonalizzato, che è il fiore all'occhiello del governo arancione della città, resta senza un po' di protezione, probabilmente non se ne accorgerà nessuno.