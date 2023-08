Quando ha letto la vicenda della biblioteca di Soccavo che intendeva dismettere e mandare al macero 657 libri ritenuti superflui, tra i quali i grandi capolavori della letteratura mondiale, la direttrice dell'Archivio di Stato, Candida Carrino, ha pensato immediatamente di scrivere al Comune: «Anche noi siamo pronti ad accogliere quei volumi». Segnale importante che segna una decisa svolta nella vicenda.

La vicenda risale alla scorsa settimana quando è divenuto ufficiale un documento della biblioteca comunale di Soccavo nel quale è contenuto un elenco di 657 volumi destinati ad uscire dagli scaffali di quella struttura. Il documento spiega che è necessario un turnover dei libri per consentire di mettere a disposizione degli utenti proposte più attuali. La dismissione, viene chiarito, riguarda titoli considerati obsoleti, non richiesti in consultazione da tempo, malmessi. Nell'elenco ci sono praticamente tutti i classici della letteratura mondiale, da Charls Dickens a Dario Fo, da Herman Melville ad Antonio Fogazzaro a Jean Paul Sartre, Giovanni Verga, Gustave Flaubert, Leonardo Sciascia, Emilio Salgari, Herman Hesse, Marcel Proust, Ferenc Molnár, Tennessee Williams, Alberto Moravia, Albert Camus, Jules Verne, Francis Scott Fitzgerald. Nel gruppo dei libri da gettare c'è, perfino, una copia del Diario di Anna Frank. Quei testi sono destinati al macero ma, spiega il documento, se c'è qualcuno che desidera prenderne una copia, può farsi avanti.

E tra chi ha deciso di farsi avanti c'è anche l'Archivio di Stato. Segnale importante: un baluardo della cultura che si mette in fila per evitare che una municipalità di Napoli getti via la grande letteratura: «L'allarme lanciato dal Mattino ci ha immediatamente fatto sentire coinvolti - spiega Candida Carrino, direttrice dell'Archivio di Stato - e senza indugi ci siamo messi in contatto con il Comune di Napoli, offrendoci di adottarne un buon numero».

L'adozione dei volumi destinati al macero ha già una precisa destinazione: entrerebbero nel circuito virtuoso di un progetto di condivisione varato con successo dall'Archivio di Stato. «Da alcuni anni abbiamo inaugurato un servizio di "Moving Book" - chiarisce Carrino - si trova al secondo piano, nell'anticamera che immette alla sala studio. Alcune librerie collocate in quell'area, infatti, già accolgono libri "orfani", pervenuti a noi da gentili donatori che hanno necessità di fare spazio o giungono a noi da eredità. Sono a disposizione di chi vuole leggerli, ma anche portarli via, scambiarli. Sono certa che anche i libri provenienti dalla "Giustino Fortunato" diventeranno nuova fonte di godimento intellettuale per i frequentatori dell'Archivio».

Sono già decine le richieste giunte alla Municipalità per ottenere una parte dei volumi che sono stati eliminati dalle mensole della biblioteca di Soccavo e che hanno il macero come ultima destinazione. Un movimento per il salvataggio dei volumi s'è generato dopo l'indignazione per la decisione di dismettere i grandi classici, rispetto alla tenace conservazione di testi di non identico valore come «Ufo oggi» oppure «I segreti della nuova tv a colori» o anche «Gli Swatch da collezione».

Il progetto dell'Archivio di Stato, che porterebbe a nuova vita i volumi che Soccavo getta via, ha un fascino particolare, portare un testo e scambiarlo con un altro: «Mettere in circuito libri fra i cittadini sottolinea la direttrice è parte integrante dell'ampia mission che ci siamo assegnati. Seguiamo con scrupolo ciò che affermò il compianto semiologo Umberto Eco: "Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito perché la lettura è un'immortalità all'indietro." E noi che custodiamo documenti a partire dal Medioevo siamo esempio lampante di tale immortalità all'indietro».