Alberi sulle strade, è corsa contro il tempo per riaprire le scuole a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È corsa contro il tempo per rimuovere dalle strade alberi e rami caduti a causa del maltempo dei giorni scorsi. Si lavora senza sostanza anche per terminare i lavori nei plessi scolastici, chiusi per i danni provocati dal vento, molti dei quali domani non riusciranno ad aprire i battenti. Resta off-limits una delle principali strade di Posillipo, viale Virgilio totalmente chiusa al traffico, anche pedonale. Tanto che i residenti per rientrare a casa sono costretti a firmare una sorta di lasciapassare, con il quale si assumono i rischi di eventuali danni. Su via Petrarca si registrano ancora difficoltà, così come in un tratto di via Manzoni, davanti al plesso Cacciottoli, dove il marciapiede è recintato, con divieto di passaggio pedonale. Chiuso al traffico anche vico Storto Sant'Anna di Palazzo, per la caduta di una lastra da un edificio. Una piccola via del centro dove comunque non passano automobili. Fino a ieri situazione delicata anche a via Tertulliano a Soccavo e in un tratto di via Kerbaker al Vomero, strada chiusa e poi riaperta dopo qualche ora, per permettere la messa in sicurezza delle squadre di pronto intervento del Comune. Rimossi alcuni rami in via Puccini, così come a Secondigliano, dove un tronco impediva il passaggio pedonale dinanzi ad una scuola. Una situazione da monitorare e soprattutto non semplice da gestire, considerando la nuova allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania, a partire dalle 11 di questa mattina. «Su tutta la Campania il livello di criticità idrogeologica connessa alle precipitazioni piovose è di colore giallo» fa sapere la Protezione civile.