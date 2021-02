Da Napoli a Manchester per inseguire un sogno, ma senza dimenticare studio e affetti. Mario Coppola ha 17 anni, ma le idee già chiare sul suo futuro sin da quando di anni ne aveva 15. Dal 2019 si è trasferito, con la benedizione di mamma Patrizia e papà Armando, nella cittadina inglese per proseguire gli studi al college. «Quello che ho scelto era tra i 20 al mondo sport friendly - spiega - che mi avrebbe dato quindi la possibilità di dedicarmi allo studio e contemporaneamente giocare a calcio, che è la mia passione». Da sempre tifoso degli azzurri, Mario gioca da attaccante, ruolo del suo idolo Dries Mertens. Ma non trascura le lezioni: è infatti attualmente iscritto al liceo economico per poi iscriversi il prossimo settembre alla Charleston University negli Stati Uniti e laurearsi in Business and management.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli, in 26 tra baretti e lungomaresenza mascherine: raffica di... IL CASO Napoli, tenta furto in un cantiere di Piazza del Carmine: arrestato LA STORIA Ischia, prima di essere arrestato ingerisce due ovuli con droga:... IL CASO Napoli, sorpresi a rubare sul trenotra Roma e Lecce: due arresti

Ma com’è stato compiere questa scelta, data la sua giovane età? «Ho vinto una borsa di studio per meriti scolastici e sportivi. Ora sono a Napoli, dove ero rientrato per le vacanze di Natale, ma dato che dal 5 gennaio in Inghilterra c’è il lockdown totale dovrei tornare lì dopo l’8 marzo. La mia città mi manca, come la mia famiglia. Resto legato alle mie origini, ma è importante anche questo percorso formativo che ho scelto e che non a tutti i ragazzi della mia età purtroppo è consentito». Mario milita nella squadra del college a Manchester, dove è già stato notato da qualcuno degli osservatori che vanno sul campo per i giovani talenti come lui. «Per scaramanzia non dico nulla, ma a me importa semplicemente giocare a calcio», ammette timidamente. D’altra parte il suo allenatore è David Raven, ex calciatore del Liverpool. Un futuro da campione, dunque per Mario, come si augura papà Armando, che lo sostiene da sempre e ricorda: «in realtà doveva diventare uno sciatore, poi una volta a Stromboli, mentre aspettavamo la nave per tornare a casa, un signore notò Mario, che era più piccolo, mentre tirava calci ad un pallone sulla banchina e mi disse “sa che è veramente bravo?”. Da allora non ho mai ostacolato la sua passione». Intanto Mario continua a studiare, oltre che ad allenarsi tutti i giorni ed ha anche imparato a cucinare: «cibo e clima dove vivo non sono dei migliori, così ho dovuto rimboccarmi le maniche e farmi da mangiare da solo. La mia specialità? La pasta con la ricotta e, naturalmente, adoro la pizza».

Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA