Napoli, spuntano manifesti contro Feltrinelli dopo la guida turistica delle polemiche

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:33

Bufera contro la Feltrinelli a Napoli, città che questa mattina si è risvegliata con piazze, strade e vetrine ricoperte di manifesti di protesta. A scatenare rabbia e indignazione del popolo partenopeo è la guida turistica edita dalla casa editrice fondata nel 1945, che dedica il vademecum a Italia del Sud e Isole. «Non vi permettete più di comprare da Feltrinelli» si legge sui manifesti affissi in gran numero anche nei pressi dello store di piazza Garibaldi, dove viene messa in evidenza, a caratteri cubitali, una delle frasi contenute all’interno del libricino riassunta nell’affermazione: «Non fermatevi tra Napoli e Caserta, è tutto dominato dalla camorra».Sui cartelli, dove è riportata anche la copertina della guida, è stato trascritto il contenuto di una delle pagine che hanno maggiormente offeso i napoletani, che recita: «Attratti dalla costa, sono pochi i visitatori che si dirigono nell'entroterra. In realtà il territorio a nord di Napoli è irrimediabilmente poco attraente, trattandosi per lo più di una distesa di sobborghi poco entusiasmanti. Quasi del tutto dominato dalla camorra e a volte chiamato triangolo della morte, non è un'area in cui soffermarsi; anzi, la cosa migliore da fare è attraversarlo rapidamente senza fermarsi e raggiungere Caserta».Sui manifesti sono trascritti anche i commenti e le riflessioni su Caserta che, sempre secondo la guida, avrebbe di significativo soltanto la famosa Reggia, «unica attrazione di questa città moderna per il resto anonima».I manifesti, stampati a colori, sono firmati a penna, con la dicitura «Napoli Nazione», un movimento che ha fatto la sua comparsa anche durante alcune manifestazioni cittadine per la sanità pubblica e rappresenterebbe il popolo napoletano senza schieramenti o identità politiche.