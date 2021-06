Napoli, affigge manifesti per i suoi 60 anni: «Gli altri spero di metterli fra 40». È boom sul web

Spopola sui social un particolarissimo manifesto funebre affisso nelle vie di Napoli in questi giorni, che funebre non è affatto. Anzi. E' un manifesto di compleanno e di buon augurio, tinto d'azzurro e non affatto nero, con tanto di logo del Calcio Napoli. Vi si annuncia il 60esimo compleanno di un grande tifoso partenopeo, tale Oscar Mezzogiorno che con grande ironia si fa gli auguri in questo modo:

«Oscarino Mezzogiorno compie 60 anni e scaramanticamente spera che il prossimo manifesto, simile a questo ma bordato di nero, venga stampato almeno fra 40 anni“, si legge sull’annuncio. “Sicuramente sa di essere l’unico che se lo è fatto stampare e lo ha pagato personalmente, alla faccia di chi avrebbe voluto offrirglielo come ultimo saluto».

«I festeggiamenti muoveranno dalle 00:01 alle 23:59 del 24/06/2021 a casa del festeggiato» conclude il manifesto, diffuso ovunque sul web.