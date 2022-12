Napoli, il manifesto del centro storico: «Stanchi della discriminazione del nostro quartiere»

Il centro storico tappezzato da manifesti di protesta. Il messaggio esprime un malessere generale per l’incuria in cui è tenuto il territorio, e per fondi mai utilizzati per la riqualificazione. Un manifesto di protesta che però non ha una firma, di un soggetto, un comitato o un'associazione. Appare come una protesta di cittadini anonimi. Il messaggio è rivolto agli amministratori comunali.

«Ci battiamo da tempo - si legge - per cercare l'inclusione di via duomo, piazza mercato, forcella, piazza Garibaldi. Siamo stanchi della discriminazione - continua il manifesto - delle nostre zone. Chiediamo l'inclusione in progetti che possano dar luce a queste strade lasciate all'abbandono, Vergogna». messaggio che ha l'approvazione di buona parte dei cittadini, molti dei quali commentano sui social.

«Hanno ragione - scrive Raffaele - è una questione che riguarda tutte le strade del centro». Per altri la colpa è da imputare alle amministrazioni locali: «La seconda Municipalità è assente - scrive Francesco - sono loro che devono essere da stimolo al miglioramento».