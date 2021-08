Napoli, manifesto pubblicitario sull'affresco di Mattia Preti appena restaurato: sdegno social

Uno striscione immobiliare con la scritta vendesi campeggia sopra l'affresco di Mattia Preti, risalente al XVII secolo che sovrasta Porta San Gennaro, di fronte al quartiere Sanità a Napoli.

Il caso, non è sfuggito a Carlo Leggieri, presidente e portavoce dell'associazione Celanapoli, da anni attiva per la tutela e valorizzazione del centro storico.

Dice Carlo, in un post corredato di foto, pubblicato su Facebook: « Sempre Casa. Ieri mentre con il naso all'insù descrivevo la magnificenza - recentemente restaurato - dell'affresco di Mattia Preti soprastante porta San Gennaro, lo striscione di Sempre Casa feriva il mio sguardo. Anni fa, con Christian Leperino convincemmo, non senza difficoltà, un sensibile macellaio di via Fuori Porta San Gennaro a rimuovere uno striscione, che campeggiando a traverso la strada, promuoveva interessante offerta: “Tutto Maiale 4 euro”. Tralasciando l'apparato normativo, che reprime simili oltraggi, ancora una volta mi richiamo alla sensibilità degli umani responsabili dell'agenzia immobiliare in oggetto che sono certo saranno attenti e sensibili al Nostro Patrimonio Culturale almeno quanto il macellaio!».

Porta San Gennaro, si trova a Piazza Cavour, di fronte all’inizio della zona dei Vergini ed è la più antica ancora esistente della città. Sopra la porta si conserva l’unico affresco realizzato da Mattia Preti, rimasto dei sette realizzati sulle porte napoletane tra il 1657 e 1659. Un ex–voto offerto dalla città a seguito della spaventosa epidemia di peste che colpì Napoli nel 1656.