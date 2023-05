Napoli, manutenzione delle scuole: 800mila euro per i lavori al liceo don Milani

Si lavora per garantire decoro e sicurezza in diverse scuole dell'area metropolitana di Napoli. Grazie alle risorse dell'ex Provincia si mette mano alla manutenzione di diversi edifici tra cui quello che ospita il liceo statale Don Lorenzo Milani. La struttura in viale 2 Giugno a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli, sarà riqualificata con un appalto da 800mila euro.

La Città Metropolitana di Napoli ha avviato la gara per affidare l'intervento sul bene pubblico posto di fronte al "laghetto", ossia il parco Troisi di Napoli Est.

I lavori interesseranno due corpi della struttura costruita negli anni Ottanta e destinata all'uso scolastica tra la fine anni Novanta e l'inizio degli anni 2000. La manutenzione straordinaria è necessaria per riparare i danni provocati dall'usura e dal maltempo degli ultimi mesi così come evidenziato dalle «numerose richieste di intervento urgente da parte del dirigente scolastico, in particolare a partire del mese di settembre del 2021, che segnalava il verificarsi di copiose infiltrazioni d’acqua», si legge negli atti dell'ente di piazza Matteotti. In effetti, per risolvere le conseguenze del maltempo si è già provveduto all'impermeabilizzazione della copertura di un'ala della scuola, quella del corpo C. Con le risorse ora a disposizione di Città Metropolitana sarà possibile lavorare sulla copertura del corpo accanto, il D, e sulle facciate di entrambi gli edifici dell'istituto don Milani che «presentano uno stato di avanzato degrado superficiale».

I lavori prevedono di rimuovere le guaine e i massetti così da consentire il loro rifacimento. Altresì, si sostituiscono pluviali e scossaline e si installano ringhiere lungo il perimetro della copertura del corpo D. Si mette mano anche alle facciate del corpo D e del corridoio che consente l'accesso alle palestre: dal risanamento del calcestruzzo e dei ferri d’armatura alla successiva tinteggiatura delle superfici. L'intervento, finanziato con le risorse di bilancio 2022-2024 di Città Metropolitana, dovrà essere concluso in centottanta giorni, quindi sei mesi. La gara per affidare i lavori scade il 23 maggio.

Intanto, proprio in questi giorni la Città Metropolitana sta provvedendo a tinteggiare alcune aule scolastiche dell'istituto scolastico di Napoli Est che ospita gli indirizzi scienze umane, linguistico, artistico e scienze applicate.