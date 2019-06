Napoli, la mappa del mare nero ma per l'Arpac è tutto ok

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Giugno 2019, 07:00

La storia si ripete ciclicamente, l'Arpac diffonde i dati sulla balneabilità delle acque della Campania e i bagnanti li contestano perché vanno in spiaggia e vedono sacchetti e pattume che galleggia oppure un mare di colore scuro che preoccupa e non invita al tuffo. La storia, ciclicamente, prevede che l'Arpac venga messa sul banco degli imputati e sia chiamata a spiegare perché considera balneabile un tratto di mare dove c'è una scia di buste di plastica o di schiumetta che galleggia.Il commissario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente chiede che venga fatta chiarezza sulla questione; Stefano Sorvino prova a spiegare con parole semplici quel che accade e quali sono i dati sui quali viene valutata la balneabilità, poi alla fine sbotta e dice platealmente: «Noi verifichiamo che non ci siano batteri pericolosi per la salute, non ci soffermiamo sull'estetica degli specchi d'acqua. Se il mare non è di colore azzurro perfetto ma non ci sono elementi di pericolo per la salute, noi lo consideriamo balneabile, anche perché i motivi per cui l'acqua può essere più o meno torbida sono tantissimi e spesso non collegati a cause di inquinamento. Stesso discorso vale per il pattume che galleggia: quella roba viene trascinata dalla corrente, non è stanziale in un tratto di mare, non possiamo prevederne il passaggio».