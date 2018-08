In rovina e senza «padroni» la villa confiscata al boss Polverino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Agosto 2018, 08:00

Il decreto di confisca risale al 25 maggio del 1996. Da quel giorno la villa bunker di Giuseppe Polverino, il «re dell'hashish» di Marano, è ufficialmente un bene dello Stato. Sono passati 22 anni da allora, eppure il tempo sembra essersi fermato nella seconda traversa di via Marano-Pianura, dove si trova l'immobile appartenuto all'ultimo padrino della città, il «Barone» dei Camaldoli arrestato nel marzo del 2012 in Spagna. La villa è ancora nelle disponibilità dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e dei progetti per il riutilizzo del bene, previsti dalla legge Rognoni-La Torre e sbandierati a più riprese nel corso degli ultimi anni, non c'è ancora traccia. Di abbattimento, poi, nemmeno a parlarne. Nel 2010 si era pensato di farne un centro di orientamento e formazione per immigrati e un accordo di massima, per individuare i necessari finanziamenti, era già stato raggiunto tra Regione, Agenzia del Demanio e il Comune di Marano. Non se ne fece nulla né allora né qualche anno dopo, quando a interessarsi alla struttura fu il ministero per l'Istruzione, che sembrava intenzionato a realizzare una scuola per i bambini della zona. Un progetto ambizioso, dal nome eloquente: «Più scuola, meno mafia», anch'esso naufragato forse a causa dei paventati costi (svariate centinaia di migliaia di euro) necessari per l'adeguamento strutturale.