Marciapiede a de Magistris jr, la rivolta dei residenti di piazza Vittoria

Venerdì 21 Giugno 2019, 07:30

«Ridateci le strisce blu». Questo il grido che ieri mattina si è levato da piazza Vittoria, dove una decina di residenti della zona, insieme al presidente della prima Municipalità Francesco de Giovanni, hanno improvvisato una protesta all'esterno del bistrot Baroq, locale che vede tra i soci minoritari il fratello del sindaco Claudio de Magistris. L'area è stata recintata ed i lavori per l'allargamento del marciapiede sono pronti a partire. L'intervento di riqualificazione riguarda piazza Vittoria, nel tratto compreso tra i due incroci di via Vannella Gaetani e via Arcoleo. In questo tratto, al civico 6, si trova appunto l'art-bistrot Baroq.«Al di là dei disturbi della quiete degli appartenenti che affacciano sul bistrot, una volta apposti i tavolini sul marciapiede, la cosa per noi residenti fondamentale è ripristinare i posti auto sottolinea Carla della Corte, residente in piazza Vittoria e commerciante di Chiaia -. Non si può pretendere che i residenti, per far spazio a dei tavolini di un locale, perdano i posti auto». Paola Guerritore, un'altra residente (in via Gaetani), incalza: «Non è possibile che adesso saremo costretti a pagare cifre assurde per un posto auto».