Napoli, Marechiaro e il crollo dimenticato: lavori flop, residenti prigionieri da sette mesi

Marechiaro e il crollo dimenticato. Sette mesi fa i dissesti, con il cedimento di un muro in via Franco Alfano, ma i lavori non sono mai partiti. Il progetto è stato «ritardato per un imprevisto capitato all'azienda cui era stato affidato dall'Abc e per problemi burocratici», spiega Giovanna Mazzone, presidente della Municipalità 1. Due gli incontri tecnici chiesti dal parlamentino, ma tutto ancora fermo. Risultato: dopo lo spavento, i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati