Napoli, il villaggio dei disperati sugli spalti del Maschio Angioino

I turisti in attesa del bus rosso si danno di gomito e prendono i cellulari per scattare foto: sulla collinetta dietro la quale si staglia, maestoso, il Maschio Angioino hanno appena individuato una capanna di plastica e materiale di recupero dalla quale sta uscendo qualcuno. Si spostano e scorgono altri ricoveri di fortuna realizzati da chi non ha casa e cerca di sopravvivere. Lo scatto del villaggio dei disperati con lo sfondo del Maschio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati