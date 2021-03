Malattie rare: impianto guasto, il Maschio Angioino di Napoli si illumina di verde con due giorni di ritardo

In occasione della Giornata internazionale delle malattie rare è stata programmata l'illuminazione straordinaria del Maschio Angioino con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni. L'evento ha recepito la richiesta avanzata dalle associazioni Sanfilippo Fighters OdV e cblC Onlus ma per un guasto temporaneo all'impianto non è stato possibile realizzare l'iniziativa la scorsa domenica.

APPROFONDIMENTI IL CASO Giornata mondiale del Rifugiato, l'omaggio di de Magistris alle... LA CURIOSITÀ Maschio Angioino in viola e tante iniziative per la Giornata...

L’amministrazione, confermando la valenza sociale dell’evento e riparato oggi il guasto, comunica che l’evento di sensibilizzazione è stato prontamente riprogrammato, per cui il Maschio Angioino sarà illuminato di verde, come concordato con le associazioni, domani sera martedì 2 marzo.

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA