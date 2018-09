Napoli, il sogno d'amore di Loredana e Ferdinando: le nozze dei due fidanzati con sindrome di down

Sabato 15 Settembre 2018, 16:45

Si sono detti sì nella Basilica di Santa Restituita, nel Duomo di Napoli, sposati dal cardinale Crecenzio Sepe, arcivescovo della città: Loredana e Ferdinando, affetti da sindrome di down, si sono giurati amore «finché morte non ci separi», coronando il loro sogno cominciato tanti anni fa.Si sono conosciuti grazie alla Comunità di Sant'Egidio, durante una colonia estiva. «Ferdinando ha cominciato a corteggiarmi - racconta Loredana - e alla fine ci siamo messi insieme». Poi, dopo anni di fidanzamento, la decisione. «Un anno fa - dice il novello sposo - le ho chiesto di sposarmi. Era venuta l'ora».Dopo il sì, Loredana e Ferdinando hanno festeggiato in uno degli spazi della chiesa cattedrale, assieme ai loro familiari, agli amici. Accompagnati, anche oggi, da quelli che sono stati accanto a loro dall'inizio. «È stato il matrimonio più bello che abbia mai celebrato - afferma il cardinale Sepe - una gioia immensa, un onore particolare».