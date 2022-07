Napoli, sfida alla sosta selvaggia apre il maxi-parcheggio in piazza Garibaldi

Nuovi 359 posti auto in una area strategica della città: al corso Meridionale, nella sostanza stiamo parlando di una delle entrate della Stazione centrale cioè quella che dà verso l’area orientale, verso le autostrade. Da dove escono molti viaggiatori e dove si formano code interminabili e traffico per il parcheggio selvaggio di chi attende i viaggiatori stessi. In una parola gli abusivi e chi è loro complice affidandogli le auto. Il parcheggio è moderno, multipiani e nuovissimo e di fatto è già in funzione da un paio di settimane, l’inaugurazione ufficiale però è per il giorno 13 luglio.





L’opera è targata Ferrovie dello Stato che l’ha battezzata «Hub multimodale Napoli centrale». Opera gemella di quella che sta al centro di piazza Garibaldi di fronte all’ingresso della Stazione dove si accede dall’angolo con via Bologna. Le tariffe sono queste: 2,50 euro all’ora, per la giornaliera 22 euro. Un euro all’ora per le moto, otto per l’intera giornata. La sosta notturna (dall’una alle 5 del mattino) costa due euro. Previsti anche abbonamenti mensili che però non sono ancora partiti: 150 euro al mese che diventano 120 se si ha anche un abbonamento ferroviario. Il parcheggio è aperto dalle 5 del mattino all’una di notte e i 359 posti auto si sviluppano su tre livelli: al primo ci sono l’area riservata a diversamente abili, strisce rosa e motocicli. Al secondo e terzo la sosta delle altre auto. Le Fs - dunque - investono ancora su Napoli e vista la collocazione del parcheggio l’opera contestualmente al servizio è servita anche a riqualificare quel pezzo della Stazione centrale che porta al “Binario Calmo” dove insistono bar, ristoranti e soprattutto uffici per noleggiare auto. La sostanza è che come avviene in altre grandi città, il parcheggio è integrato con la stazione stessa, di conseguenza chi scende dal treno fa pochi passi per noleggiare la macchina che trova pronta lì nel parcheggio.



Ora che il parcheggio è a portata di mano e a prezzi non eccezionali - largamente più bassi di quelli che si praticano nel centro cittadino - dovrebbe essere più facile controllare gli abusivi della sosta e soprattutto spingere gli automobilisti a utilizzare la sosta legale. In questo senso si può parlare di una riqualificazione di quel pezzo di Napoli che confina con il quartiere Vasto. Dove, specialmente di sera, gli abusivi della sosta bloccano il traffico consentendo di mettere le auto in seconda e in terza fila. Un luogo spesso al centro di risse tra disperati con lotte per una moneta tra tossici e senza fissa dimora. Il tutto sotto gli occhi di chi esce dalla Stazione - luogo custodito e curato - e in un attimo si ritrova nel più classico degli inferni metropolitani. Insomma, il parcheggio, per paradossale che possa sembrare, è una opportunità per sistemare un’area in cerca di una sua vocazione. Dove le problematiche collegate alla presenza di centri di accoglienza per gli immigrati spesso e volentieri sfociano in maxirisse.



Il parcheggio gemello delle Ferrovie in piazza Garibaldi è allo stesso modo ultramoderno, più centrale ma più esposto alle tensioni. Tuttavia qui il sindaco Gaetano Manfredi è riuscito a spuntare una presenza più massiccia e continua delle forze dell’ordine e soprattutto ha dato il buon esempio. Mettendo in campo tutti i giorni e almeno fino alla mezzanotte un contingente di vigili urbani che setacciano l’immensa piazza a tappeto. Da quelle parti, tornando al servizio di sosta, insiste un terzo parcheggio dal quale si accede dal corso Arnaldo Lucci. Parcheggio che - a differenza degli altri due - non è coperto ma che è sostanzialmente come gli altri due dentro la stazione.