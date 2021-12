Napoli, medaglie per i 40 anni di laurea in medicina, Zuccarelli: «Fieri dei colleghi che hanno sempre onorato il giuramento!»

In presenza per una cerimonia che riempie d’orgoglio il consiglio direttivo dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia. Al Teatro Augusteo si è tenuto oggi uno dei momenti più sentiti dai medici, perché è la celebrazione di una vita spesa al servizio della salute dei cittadini. In 450 hanno raccolto l’invito, medici che nel 2020 hanno ricevuto la medaglia per l’ambito traguardo dei 40 anni dalla laurea. Una cerimonia che nel pieno della pandemia non era stato possibile organizzare, per ovvie ragioni di prudenza, e che pertanto oggi ha riguardato coloro i quali si sono laureati nel 1980.

«La nostra storia è il nostro orgoglio, al di là del Giuramento di Ippocrate, la consegna delle medaglie alla carriera è uno dei momenti ai quali teniamo di più, perché nelle storie personali di ciascuno dei nostri colleghi premiati vive lo spirito del nostro Ordine. Il senso profondo di questa professione» dice il presidente dell’ordine dei medici Bruno Zuccarelli.

Ad essere premiati, ha ricordato ancora Zuccarelli, sono quei medici che «fanno parte di una formidabile e generosa pattuglia di colleghi, che hanno esercitato per tanti anni e con immutata passione una professione, di cui siamo fieri, nonostante i problemi derivanti da un contesto sociale, umano ed economico sempre più difficile e complesso, reso, se possibile, ancor più aspro dalla pandemia da covid-19». Ospite d’eccezione è stato il maestro Peppe Barra, che ha intrattenuto la platea con la verve che lo contraddistingue.