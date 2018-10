Napoli, medici con turni da record all'Ospedale del mare: 30 ore di fila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Ottobre 2018, 07:00

Ospedale del Mare allagato: oltre alle caditoie e alle pluviali otturate la Asl intende verificare anche altri eventuali deficit strutturali per vederci chiaro. Al vaglio dunque anche altre strade senza escludere problemi di altro tipo. A tale scopo a seguito della decisione di istituire una approfondita indagine sulle conseguenze dell'evento meteorologico avverso di sabato, che ha provocato allagamenti in alcuni locali al piano interrato e nella radioterapia dell'ospedale (non nelle sale operatorie poste al secondo piano del tutto risparmiate dalle infiltrazioni d'acqua) - il direttore generale della Asl Mario Forlenza, insieme con il commissario ad acta Ciro Verdoliva, ha nominato una commissione di indagine. Ne fanno parte, oltre al direttore sanitario di presidio Giuseppe Russo, il responsabile tecnico del presidio geometra Antonio Sabatino, un rappresentante della ditta costruttrice e il direttore dei lavori. «L'obiettivo - dice Forlenza - è rendere più efficace e trasparente l'approfondimento del costruito e del manutenuto evitando lo scaricabarile e anche avere piena chiarezza in contraddittorio sulle azioni da intraprendere per eliminare la possibilità di ulteriori allagamenti».