Napoli, viaggio nel futuro: arrivano i megabus, 40 milioni e 4 anni per realizzarli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 1 Settembre 2019, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra venti giorni scadranno i termini per la partecipazione a un bando dal sapore avveniristico: il Comune chiede ai progettisti di stravolgere il percorso stradale che va dalla stazione centrale all'Ospedale del Mare per predisporre un tracciato destinato alla linea di bus veloci, la Brt (bus rapid transit), innovativa ipotesi di trasporto pubblico che prevede mega bus con corsie dedicate avvolte dal verde, densi di tecnologia e capaci di bassissimo impatto ambientale. Attorno al percorso speciale dovranno essere previste anche vie pedonali, percorsi per le biciclette, innovative strutture per l'attesa del mezzo pubblico.