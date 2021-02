In pochi ricorderanno l'acqua zampillare e i colori accesi della fontana disegnata da Daniel Buren. Era il 2004 quando nella rotatoria di via Argine a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, fu inaugurata l'opera "Cerchi nell'acqua".

Quasi sempre spenta e oggetto di svariate manutenzioni nel corso degli anni, la fontana ai piedi della sede Abc Napoli e del Palavesuvio resta in condizioni pessime. Il decoro è durato soltanto per le poche settimane delle Universiadi. Per questa occasione, infatti, ci furono interventi parziali che, però, permisero alla fontana di tornare a funzionare.

Nell'estate 2019, pochi giorni prima delle competizioni, fu ripristinato il sistema idraulico dell'opera, furono liberate le caditoie e i canali di scolo dell'acqua e le superfici furono ritinteggiate con colori e tonalità molto simili rispetto a quelli scelti da Buren per la sua opera d'arte. Pittore e scultore francese di fama internazionale, Buren aveva scelto tre colori diversi per la fontana riproducendoli anche sulla facciata dell'edificio dell'Abc Napoli.

Oggi la fontana è spenta, ricoperta da melma e sporcizia in buona parte dei cerchi disposti su più livelli. Anche il calcare ha arrecato danni all’opera che necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria per poter tornare alla bellezza di un tempo. E, come tutte le opere d'arte, merita la giusta attenzione così da tornare a colpire lo sguardo disattento delle migliaia di persone che attraversano via Argine quotidianamente.

