Napoli, un altro caso di meningite in corsia: pazienti in fuga dall'Ospedale del Mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 6 Gennaio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pazienti in fuga e paura al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare dove, la scorsa notte, un caso di meningite ha seminato il panico tra gli utenti. La scena di chi si è ritrovato all'ingresso del presidio di Ponticelli, poco dopo la mezzanotte, avrebbe fatto allarmare chiunque alla vista di decine di persone che si allontanavano dalla struttura. Alcuni gridavano: «C'è un paziente infetto da meningite, devono trasferire tutti i degenti», mentre altri ancora camminavano spediti verso l'uscita del nosocomio. Il passaparola tra i familiari degli assistiti si è diffuso velocemente a cominciare dall'invito di un infermiere che aveva comunicato tempi di attesa più lunghi a causa del trasferimento di un degente. «Ci avevano detto di allontanarci perché dovevano portare fuori un uomo con una grave malattia infettiva» hanno raccontato i familiari di un ammalato che, a differenza di altri, sono rientrati dopo pochi minuti all'interno del pronto soccorso dove chi si è fatto prendere dal panico non ha messo più piede. L'invito del sanitario, in una manciata di secondi, si è trasformato nel grido d'allarme di familiari e pazienti che hanno creduto che il pronto soccorso sarebbe stato evacuato. Ma se è vero che si è creata confusione, è pur vero che il caso di meningite c'è stato, ed è il secondo nel giro di 5 giorni, così come c'è stata l'interdizione di alcune aree del pronto soccorso e l'attesa dei pazienti.