Napoli, meno auto e più mezzi pubblici: a piazza Dante il flash mob di Legambiente

Un flash mob per chiedere il ripristino della ZTL in piazza Dante. Dopo Torino, Genova e Milano, la campagna itinerante Clean Cities organizzata da Legambiente arriva a Napoli per presentare i dati sull’inquinamento atmosferico e le performance locali sui principali indicatori di mobilità urbana, con proposte sulle politiche necessarie a rispondere agli impegni di riduzione pensati per il 2030.

L'appuntamento con l'iniziativa è per domani Mercoledì 15 febbraio 2023 ore 10:30 in Piazza Dante.

L'obiettivo è quello di avere meno auto e più trasporto pubblico. Studenti, cittadini e associazioni si danno appuntamento davanti alla Municipalità per dar vita a un’azione di forte sensibilizzazione dei cittadini sui temi che la campagna europea Clean cities porta, quest'anno, all'attenzione in 17 città.

Hanno aderito alla manifestazione: i Circoli di Napoli di Legambiente, WWF Napoli, FIAB Napoli Cicloverdi, Gente green, Green Italia, Green Polis, Rete sociale NO BOX, Comitato ZTL Dante, Comitato San Martino, Napoli Pedala, Cleanap, Greenpeace GL Napoli, Cleanap, N’Sea Yet, Associazione Parco Viviani, Associazione Parco Mascagna.