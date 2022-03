Napoli Est, nessuna anomalia nella mensa scolastica: ​la preside denuncia alcuni genitori

In settimana numerose famiglie della zona orientale di Napoli sono state allarmate dalla presenza di strani "corpuscoli" di colore scuro ritrovati nei pasti della mensa di due scuole pubbliche dei quartieri Barra e Ponticelli. Stando ai primi riscontri non è emersa alcuna anomalia nel servizio di refezione: è quanto chiarisce Rosa Seccia, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Madre Claudia Russo - Solimena" di Barra.

Facciamo un passo indietro. Torniamo al pomeriggio di martedì 15 marzo quando alcuni genitori notano i "pezzetti" scuri nei piatti portati a casa dai propri figli. Molti associano tali piccoli corpi agli insetti della pasta. Fotografie, video e audio allarmanti iniziano a girare sui gruppi WhatsApp dei genitori di due istituti scolastici della zona orientale del capoluogo campano. Arrivano ben presto anche alla Seccia che, come da protocollo, avvia l'iter per i dovuti controlli. Procede allo stesso modo anche la preside dell'altro istituto comprensivo interessato dai fatti, il "57° San Giovanni Bosco" di Ponticelli.

Il giorno dopo, mercoledì 16 marzo, diventa pubblica la notizia del ritrovamento, da parte delle famiglie, di tali elementi in alcuni pasti. Il Mattino dà conto delle segnalazioni delle famiglie, della denuncia un consigliere municipale e racconta dell'avvio dei controlli così come richiesti dai dirigenti scolastici e da Sandro Fucito, presidente della VI municipalità del Comune di Napoli, l’ente che amministrativamente segue il servizio di refezione scolastica degli istituti di Napoli Est. Intanto, quella stessa mattina alcuni genitori raggiungono la sede centrale dell'istituto comprensivo "Russo - Solimena" di Barra per reclamare quanto accaduto dando per scontato che tali corpuscoli siano insetti e, dunque, convinti della cattiva qualità del pasto e del relativo servizio. La tensione è alta: alcuni inveiscono contro la scuola, la preside e offendono i collaboratori che si occupano della distribuzione dei pasti agli allievi. Le forze dell'ordine presidiano il plesso scolastico in via delle Repubbliche Marinare per questioni di ordine pubblico. Le scene nel cortile della scuola, dice oggi la Seccia, sono di «un livello di inciviltà inaccettabile», sottolineando come urla e strepiti degli adulti non sono stati, per nulla, esempio di educazione nei confronti dei propri figli. In effetti, alcuni genitori fanno irruzione nell'edificio, non rispettano le norme anti-covid, aggrediscono verbalmente il personale. Si crea caos anche all’uscita dei giovani. Su tali circostanze la preside Seccia spiega di aver provveduto a formalizzare una denuncia presso le forze dell'ordine considerando tale comportamento «facinoroso contro le istituzioni», un "non esempio" di civiltà, rispetto e dialogo su cui lavora la comunità scolastica.

Torniamo alle presunte anomalie nella refezione scolastica. La Seccia spiega che, ancora prima del caos generato da alcune famiglie, si era attivata per riportare agli organi competenti le segnalazioni che aveva ricevuto dai genitori. Difatti, a scuola sono arrivati gli ispettori dell'autorità sanitaria locale e gli operatori del NAS per i dovuti controlli. Sotto la lente di ingrandimento i pasti distribuiti il giorno precedente e la filiera della mensa con tanto di prelievo di campioni dai pasti "stoccati" a scuola, così come previsto dai protocolli. Al momento non sono emerse anormalità: «Non ci sono motivi che impediscono a questi due ordini di scuola di funzionare regolarmente, atteso che l’intervento degli Ispettori ASL e del gruppo operativo dei NAS non hanno ad oggi rilevato difformità nell’erogazione del servizio di refezione scolastica da parte della ditta fornitrice. Sugli esiti degli esami di laboratorio su quanto sottoposto ad ulteriore specifico controllo sarà reso noto alla scrivente per il tramite degli organi competenti», ha scritto la dirigente nella nota pubblica in cui comunica il regolare funzionamento della mensa della “Russo – Solimena” specificando che, in via del tutto eccezionale, è stata data la possibilità alle famiglie, nei giorni del 17 e del 18 marzo, di far prelevare gli alunni per far consumare il pasto a casa oppure di «effettuare un'uscita anticipata [...] rinunciando alla frequenza delle ore pomeridiane sotto la propria esclusiva responsabilità di privare ore di diritto allo studio ai propri figli».

Per molti resta il dubbio sui "corpuscoli" ritrovati nei piatti. Da primi accertamenti - e da notizie informali - si tratterebbe di un residuo vegetale: il pasto fornito era, appunto, pasta e lenticchie. Per completezza e per l’ufficialità bisogna attendere le prossime ore. In ogni caso, negli ultimi tre giorni alcune famiglie hanno scelto di non far partecipare i propri figli alla refezione scolastica. A loro e all'intera platea scolastica si rivolge la preside Seccia che invita ad avere piena fiducia nell'istituzione scolastica che lavora costantemente per l'istruzione e la formazione dei giovanissimi. Dunque, fino a prova contraria non si è verificata alcuna problematica nella qualità dei pasti così come dimostrato anche dalla ditta erogatrice nel corso di un sopralluogo "spontaneo" dei genitori presso l'azienda. Sul punto il presidente della municipalità di Napoli Est, Sandro Fucito, spiega che non sono state rilevate anomalie nel sopralluogo al centro di produzione del cibo e che si attendono i risultati delle analisi sui “pasti campione”.

Proprio in queste settimane il Comune di Napoli ha avviato l’iter per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo compreso tra ottobre 2022 e giugno 2025 attraverso accordi quadro con singole aziende per fornire le scuole sul territorio cittadino. L’appalto, diviso in lotti, riguarda i prossimi tre anni scolastici e ha un valore complessivo di quasi 56 milioni di euro: la scadenza per gli operatori interessati è fissata per il prossimo 11 aprile. In merito ai controlli, negli atti dell’appalto, si evidenzia che «le istituzioni scolastiche cureranno il controllo e la vigilanza giornaliera per la parte di propria competenza provvedendo a segnalare tempestivamente eventuali disservizi. La ditta aggiudicataria è tenuta, pertanto, a fornire giornalmente, per ogni struttura scolastica, due pasti completi e gratuiti, confezionati a parte, in eccedenza al quantitativo richiesto». Inoltre, si specifica che «L'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, di visitare, senza preavviso, i locali adibiti alla produzione dei pasti e di controllare i mezzi e le modalità di trasporto, verificando anche la qualità delle prestazioni». Altri controlli sono previsti dalla competente commissione.