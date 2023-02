Napoli, maxi blitz al Vasto tra marcatini della monnezza, veicoli senza polizza e scooter rubati

Mercatini dell'immondizia, veicoli senza assicurazione, ritrovamento e restituzione di uno scooter rubato. Sono questi i risultati di una doppia operazione andata in scena al Vasto tra via Firenze e piazza Nazionale. Quindici uomini e sei mezzi della Municipale di San Lorenzo guidata dal neo capitano di Stazione Gaetano Frattini e con il supporto del reparto Git, il tutto per smantellare i fenomeni illeciti nelle zone limitrofe di piazza Garibaldi.

In via Firenze sacchi pieni di abiti e oggetti vari sono stati sequestrati e portati al macero. Alta attenzione al contempo per contrastare anche il fenomeno dei mezzi marcianti senza assicurazione oppure con targa straniera. Su 59 controlli ben 25 mezzi marciavano in modo irregolare. Quasi il 50%, tra veicoli e motoveicoli senza assicurazione, guidati senza patente oppure senza revisione.

Durante uno di questi posti di blocco è stato ritrovato anche uno scooter frutto di una doppio furto: del mezzo e della targa. La targa era stata staccata da un mezzo e attaccata ad un motorino Peugeot anch'esso rubato. Il motociclo e la targa sono stati quindi restituiti ai loro proprietari. Ma dalla municipale traspare la sensazione che si tratti di operazioni che saranno sempre più frequenti e costanti e non solo di carattere eccezionale.