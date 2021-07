Napoli, al via la riqualificazione del mercato comunale di via De Bustis e del mercatino Starza

La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo e dell’assessore al Commercio Rosaria Galiero, ha approvato con due delibere un complesso di interventi per la riqualificazione dei mercati comunali De Bustis e Starza rispettivamente nelle Municipalità 5 e 10, per un totale di € 550.000,00.

La prima delibera consentirà l’intervento di riqualificazione del Mercato comunale coperto De Bustis, sito nel quartiere Vomero-Arenella, interessato da danni provocati da un incendio divampato nella struttura a marzo del 2021. La riqualificazione del mercato, per un importo di circa 200.000 €, consentirà il ripristino delle ordinarie condizioni di fruibilità della struttura.

La seconda delibera consentirà lavori di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del manto di impermeabilizzazione del Mercato comunale denominato Starza, sito in via Acate, nel quartiere di Bagnoli. L’importo complessivo dei lavori è di € 350.000,00.

«Con la riqualificazione dei due Mercati comunali – dichiarano gli assessori Galiero e Piscopo – sarà nuovamente possibile fruire a pieno delle due strutture dedicate al commercio, considerate dagli abitanti dei quartieri Vomero e Bagnoli luoghi di riferimento e di incontro quotidiano. Un ringraziamento naturalmente va alle Municipalità, per il loro contributo alla definizione dei progetti esecutivi».