Mercoledì 26 Giugno 2019, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono di nuovo funzionanti da ieri le scale mobili nella Stazione di Napoli Mergellina. Rete ferroviaria italiana, del Gruppo FS ha completato, gli interventi di manutenzione degli impianti per l'accesso ai marciapiedi dei binari dedicati ai treni metropolitani e regionali.L'intervento - rende noto il Gruppo FS - ha comportato un investimento ci oltre 150 mila euro e rientra nel programma di riqualificazione delle stazioni urbane. Altri interventi sono in corso a piazza Leopardi e piazza Amedeo, anche in vista delle Universiadi che si svolgeranno dal 3 al 14 luglio.