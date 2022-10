Parte da Mergellina l'urlo del Mare: una due giorni dedicata alla salvezza delle nostre acque

Dalla rotonda Nazario Sauro parte l'urlo del mare. Stamattina, per concludere la due giorni dedicata al tema “Il mare di Napoli Morte o rinascita. Lo stato di salute”. Gli attivisti di Marevivo si sono incontrati sul lungomare indossando la maschera dell'Urlo di Munch per invitare i responsabili del settore, ma anche i semplici cittadini, ad ascoltare l'Sos che arriva dai fondali. Con loro i kayak di un gruppo di aderenti alla federazione Italiana Canoa-Kayak guidato dal consigliere nazionale Fick Sergio Avallone, i nuclei sommozzatori delle forze dell’ordine, Centro Sub Sant’Erasmo e Divisione Subacquea Marevivo, l‘Associazione Nazionale Polizia di Stato, il Circolo Ilva Bagnoli, Gli Scugnizzi a vela.

La manifestazione, come ha spiegato Rosalba Giugni, presidente Marevivo, è stata anche un invito ad ascoltare un altro urlo: quello del mare di Napoli. «Dal 2011 ad oggi poco è cambiato», hanno spiegato gli organizzatori che hanno chiesto al neo ministro del Sud e del Mare Musumeci di andare avanti in tempi rapidi nel varo dei decreti attuativi della legge “salva mare” e di trasformare le aree marine protette in parchi nazionali marini con la stessa dignità dei parchi nazionali terrestri.

Ieri al museo Darwin Dorhn hanno fatto il punto della situazione Chris Bowler (pesidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn) e Rosalba Giugni (Presidente Marevivo) che si sono confrontati con esperti e rappresentanti delle istituzioni.