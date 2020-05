Napoli, la messa nella chiesa di San Pasquale a Chiaia è all'aria aperta: cento fedeli in piazza con le mascherine

I fedeli sono accorsi numerosi alla messa celebrata in piazza San Pasquale, diffusa anche con altoparlanti. Almeno in cento hanno partecipato alla celebrazione delle 11.30 e altrettanti a quella del 12.30. L'altare è stato allestito sulle scale della chiesa, i fedeli ben distanziati e con le mascherine al volto, si sono accomodati in piazza su siede di plastica o sulle panchine in cemento. I fedeli sono stati avvertiti di non muoversi: i celebranti si sono preoccupati di portare loro l'Eucarestia. Una cassetta per le offerte è stata sistemata in un angolo della piazza: da utilizzare solo a funzione terminata.

