Napoli, via alla messa in sicurezza dell'ex Sferisterio: «Agiamo prima di una tragedia»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 10:34

Dopo il grido di allarme di cittadini e residenti, sono partite le prime operazioni di messa in sicurezza dell’ex Sferisterio di Fuorigrotta. L’area - completamente abbandonata dalla fine degli anni Ottanta - è da tempo punto di ritrovo e riparo per clochard che, proprio tra le strutture pericolanti, hanno costruito tende e alloggi di fortuna.L’instabilità e l’insicurezza dell’edificio soggetto a numerosi crolli e cedimenti - come quello dello scorso 11 luglio - ha allertato la X Municipalità, con la vicepresidente Rosaria Russo che ha spinto per questi primi interventi: «Mi sono battuta per la messa in sicurezza partita in queste ore grazie all’intervento del privato che gestisce l’immobile. Il timore più grande era legato al degrado che avvolge l’intera struttura e che avrebbe potuto causare una tragedia. Dopo il crollo dell’albero che lo scorso mese fini su una vettura in sosta, ho spinto fortemente per un'immediata ristrutturazione che tenesse conto anche delle aree interne. Ora ci auguriamo che le opere di ripristino proseguano celermente, al fine di rendere sicuro uno degli edifici più fatiscenti del nostro quartiere».