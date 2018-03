Metro e funicolari, pressing sull'Anm per le corse di Pasqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Marzo 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 10:10

Pressing del Comune su Anm per sbloccare i prolungamenti delle corse di metrò Linea 1 e funicolari nei giorni di Pasqua e di Lunedì in Albis. L'amministrazione de Magistris chiede un segnale di svolta. Con una nota urgente, l'azienda ha convocato i sindacati per domani. Sul piatto l'ipotesi di sostanziosi incentivi.Ma tra i lavoratori prevale lo scetticismo. Nessuno intende sbilanciarsi, prima che il Comune sveli le carte. Torna una scena già vista a Natale e Capodanno. Tre mesi fa, però, il lungo corteggiamento per sbloccare le corse notturne, nonostante anche un appello del prefetto, finì male, lasciando a piedi migliaia di cittadini nella notte del veglione. Allora, l'apertura in extremis di alcuni sindacati non bastò a convincere i lavoratori a rinunciare al cenone. Le adesioni, infatti, devono essere volontarie. E adesso bisogna scongiurare un flop bis.