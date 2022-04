«Alto impatto» a Torre Annunziata: identificate 78 persone e controllati 42 veicoli

Ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del comando provinciale Napoli, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile antidroga della guardia di finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata e in particolare in via De Simone, piazza Papa Giovanni XXIII, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello, via Settetermini, via Vittorio Veneto e in via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 78 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 42 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro, e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa e mancanza della revisione periodica; sono state altresì controllate 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Inoltre, i poliziotti hanno identificato un 47enne rumeno e lo hanno arrestato in esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso il 17 aprile 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziat poiché condannato alla pena di 5 mesi e 28 giorni di reclusione per furto aggravato commesso a Castellamare di Stabia nel 2015. Infine, i finanzieri hanno sanzionato sul lungomare Oplonti una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di una sigaretta artigianale contenente marijuana.