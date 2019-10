Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:37

L'Azienda napoletana mobilità informa che per consentire un intervento straordinario di manutenzione programmata alla Sala Operativa dei Colli Aminei, domenica 13 ottobre sarà necessario sospendere il servizio viaggiatori della Linea 1 metropolitana in anticipo rispetto all'orario consueto. L'ultima partenza da Piscinola in direzione Garibaldi è prevista alle ore 21.33 e da Garibaldi in direzione Piscinola alle ore 21.58.