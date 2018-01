Lunedì 29 Gennaio 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2018 10:02

Caos e disagi questa mattina a causa di un guasto tecnico alla metropolitana Linea 1, dovuto a un malfunzionamento elettrico. La circolazione è rimasta sospesa su tutta la tratta per quasi due ore, lasciando in attesa migliaia di pendolari. Immediato l’intervento degli operai Anm, che hanno riparato il guasto.Il servizio è ripreso attorno alle 8,30. Un inizio difficile di settimana per la mobilità cittadina, dopo i blocchi per lo sciopero bianco della ditta di pulizie e per guasti della scorsa settimana.