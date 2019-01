Metrò Napoli, lavori fermi: l'Europa batte cassa, a rischio 700 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:30

Cantieri lumaca e opere ferme. Da via Marina alle due linee della metropolitana 1 e 6, che dovevano essere completate entro marzo, il Comune di Napoli, stazione appaltante, rischia di perdere circa 700 milioni di fondi. Soldi che dovrà restituire all'Europa. La situazione è delicata. Previsto un tavolo in Regione Campania la prossima settimana. Obiettivo ottenere una nuova proroga dall'Ue, dopo quella già concessa nel 2015. Il grosso della cifra riguarda i ritardi per la Linea 1 (576 milioni), legati però ai ritrovamenti archeologici e che possono giocare su un recupero in extremis. Mentre per via Marina, dove sono stati spesi 11,5 milioni su 16,5, il Comune dopo l'affidamento a dicembre conta di bruciare i tempi e valuta una riduzione del progetto per rientrare nella scadenza dei collaudi. A preoccupare è soprattutto il completamento della Linea 6, bloccato a seguito della querelle sulle griglie in piazza del Plebiscito. Se non si riprendono subito i lavori, Palazzo San Giacomo rischia di dover restituire tutto il finanziamento di 98 milioni di euro, già rendicontati all'Europa quattro anni fa. Per lo stop di ottobre, il Comune ha già stimato un danno di 320mila euro: 198mila per i lavori già eseguiti in piazza tra settembre e ottobre e 125mila per il progetto che non sarà realizzato.